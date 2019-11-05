شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تعقد مؤتمرا صحفيا دوليا بحضور أمين منظمة السياحة العالمية ببورصة لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اليوم وزارة السياحة، بالجناح المصري المشارك ببورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019 (World Travel Market) مؤتمرا صحفيا للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسيد زوراب بولوليكاشڤيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، كما حضر المؤتمر الصحفى السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، والسيد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والسيد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، بالإضافة الي ممثلي وسائل الإعلام المصرية والعالمية.

استهلت الوزيرة المؤتمر بالترحيب بالحضور، وقدمت الشكر لمحافظ جنوب سيناء على الجهود التي يقوم بها لتطوير مدينة شرم الشيخ التي تعد من أهم المقاصد السياحية في مصر، لافتة إلى التطور الذي شهدته مدينة شرم الشيخ خلال الفترة الماضية بالرغم من قيود الرحلات الجوية التي كانت تفرضها الحكومة البريطانية على مطار شرم الشيخ، حيث استطاعت المدينة أن تثبت أنها مدينة عالمية قادرة على مواكبة الاتجاهات الدولية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط أن حصول وزارة السياحة اليوم على جائزة "الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا" لعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحة، هي رسالة بأن مصر رائدة في كافة المجالات ومنها السياحة.

وأضافت أن الوزارة خلال العامين الماضيين حرصت على إعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات والمنظمات الدولية.

وأشارت الى تعاون الوزارة مع منظمة السياحة العالمية لتحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية لتتماشي مع مثيلتها الدولية، لافتة إلى أنه تم الإعلان عن المعايير الجديدة New Hospitality Criteria فى سبتمبر الماضى.

كما أوضحت الوزيرة أنه من خلال الجناح المصري ببورصة لندن الدولية للسياحة تروج الوزارة للمقاصد السياحية المختلفة ومنها مدينة شرم الشيخ وسيوة والأقصر وأسوان والغردقة، كما تروج للمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص جزءا خاصا عن الملك "توت عنخ آمون" وذلك بالتزامن مع المعرض المؤقت لآثار الملك توت عنخ آمون الذي تستضيفه لندن هذه الأيام.

وأضافت أن الجناح المصرى به ركن تم تخصيصه لإلقاء الضوء على أهداف التنمية المستدامة SDGs وارتباطها بقطاع السياحة، وذلك فى إطار تبنى وزارة السياحة لتطبيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة فى قطاع السياحة المصرى، وفي ظل رؤية برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ اصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

واشارت الوزيرة الى برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته وقامت بتحقيق العديد من أهدافه، وأصدرت تقرير المتابعة الأول لما تم تحقيقه وتنفيذه من محاور برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة فى سبتمبر الماضى بعد مرور أقل من عام.

وتحدثت الوزيرة عن جهود الوزارة التى بدأت تؤتي بثمارها حيث وصلت إيرادات السياحة للعام المالي2018-2019 الى أعلى إيراد لها على الإطلاق.

وقالت أن قرار الحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، سيكون له اثرا كبيرا على زيادة أعداد السائحين الى مصر مما سيساهم في تحقيق الهدف الأشمل لبرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

وخلال المؤتمر أكد محافظ جنوب سيناء على سعادته برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، مشيرا الى أن أعداد السائحين البريطانيين الى مصر العام الماضي وصل الى ما يقرب من ٥٠٠ ألف سائح رغم القيود التي كانت مفروضة على رحلات الطيران الى شرم الشيخ، وقال أن مصر خلال السنوات الخمس الماضية استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة وتستعيد مكانتها الدولية.

وأكد المحافظ على أن مصر ستبدأ عصرا جديدا للسياحة في 2020 خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب أنها تمتلك مقاصد سياحية متنوعة ومتفردة تجذب العالم إليها.

Advertisements

وأشار الى أن مدينة شرم الشيخ بها 500 فندق ومنتجع سياحي، وأنها الى جانب كونها من أهم المقاصد السياحية عالميا، فهي أصبحت مشهورة جدا بسياحة المؤتمرات، وأنها استضافت العام الماضي أول قمة عربية أوروبية.

وأضاف أنه تم تطوير ميناء شرم الشيخ البحري لاستقبال المراكب السياحية الكبيرة، كما تم إنشاء طريق سريع جديد من نفق الشهيد أحمد حمدي بطول 334 كم ليختصر المسافة من القاهرة الى شرم الشيخ لتستغرق 3 ساعات.

وأشار أيضا الى افتتاح متحف الآثار الجديد في شرم الشيخ قريبا والذي سيعمل على إنعاش السياحة الثقافية بالمدينة، داعيا الجميع الى السفر الى مدينة شرم الشيخ للاستمتاع بمقوماتها المتفردة.

ومن ناحيته أعرب السيد زوراب بولوليكاشڤيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية عن سعادته بتواجده في الجناح المصري ببورصة لندن الدولية للسياحة، وقال إنه خلال عام ونصف استطاعت مصر أن تحقق انجازا كبيرا في مجال السياحة وذلك من خلال الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة السياحة المصرية لتطوير قطاع السياحة، والمتمثلة في برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي حققت الوزارة أهدافه في فترة وجيزة، وأصبح نموذجا يحتذى به ونقدمه مثالا لل 159 دولة وهم الأعضاء في منظمة السياحة العالمية.

وأكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية على أن الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة السياحة للترويج للسياحة المصرية، نجحت في اجتذاب أعداد كبيرة من السائحين الى مصر، وأن هذه الأعداد تزداد بسرعة كبيرة، مؤكدا على أن منظمة السياحة العالمية على استعداد دائم لدعم قطاع السياحة في مصر.

وقال إنه حضر في مصر اجتماعين غاية في الأهمية لدورتين متتاليتين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، أحدهما في القاهرة والثاني في مدينة شرم الشيخ.

وخلال اجتماع الدورة ال 45 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط الذي عقد في القاهرة مارس الماضي، نظمت وزارة السياحة " منتدى الابتكار التكنولوجي في السياحة " وهو الاًول في منطقة الشرق الأوسط، والذي تضمن المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة، والتي أبرزت العديد من الشباب المصري الذي يمتلك افكار مبتكرة ومتميزة يمكن الاستفادة منها عالميا.

وفي نهاية كلمته أشار السيد زوراب بولوليكاشڤيلي إلى أنه يتطلع الى افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيكون انجازا اخر لمصر.



الوزيرة خلال الفعاليات