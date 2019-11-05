شكرا لقرائتكم خبر عن 860 مليون درهم قيمة صادرات رأس الخيمة إلى الهند والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة إن حجم التبادل التجاري بين الطرفين شهد نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي بلغ ما نسبته 17% وبلغت قيمة صادرات إمارة رأس الخيمة إلى الهند ما يفوق 860 مليون درهم، وتمثل نحو 11% من صادرات الإمارة خلال العام الماضي.
وأضاف إن الغرفة أصدرت خلال النصف الأول من عام 1787 شهادة منشأ، تعود لبضائع مصدرة إلى الهند وبضائع ذات منشأ هندي بقيمة تتجاوز 500 مليون درهم.
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