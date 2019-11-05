شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي ويسجل أكبر خسائر يومية منذ نهاية سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم للجلسة الثالثة على التوالي كما سجل المعدن االنفيس أكبر خسائر يومية له بالدولار والنسبة المئوية منذ الثلاثين من سبتمبر/أيلول.



يأتي ذلك وسط تفاؤل في الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين دفع المعدن النفيس للإغلاق مجددا أدنى حاجز 1500 دولار للأوقية.

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وتسعى الصين خلال محادثاتها مع أمريكا إلى إلغاء الأخيرة لقرار زيادة الرسوم الجمركية ضدها والمنتظر تفعيله منتصف ديسمبر/كانون الأول فضلا عن الاقتراب من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.01 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.8% (ما يعادل 27.4 دولار) إلى 1483.70 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول، وسجل المعدن الأصفر اعلى سعر اليوم عند 1511.9 دولار وأقل سعر عند 1480.7 دولار.