أرامكو تتجه لطرح 2% من أسهمها في السوق السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينتظر أن تحدد أرامكو السعودية نسبة 2% من أسهمها للطرح العام والإدراج في السوق المحلية، وفق ما أكدته مصادر وكالة رويترز أمس.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم الإعلان عن النطاق السعري لاكتتاب أرامكو في 17 نوفمبر الجاري. ويتوقع أن يتم إدراج أسهم الشركة في سوق السعودية 11 ديسمبر المقبل.

وذكرت الوكالة أن العروض الترويجية ستبدأ في 18 نوفمبر. وقالت إن الشركة ستقوم بإدراج 2% من أسهمها في السوق السعودية.

وأشارت إلى أن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد ستنتهي في 26 نوفمبر الجاري، فيما تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات في 4 ديسمبر، وسيتم التسعير في 5 ديسمبر.

وتعد أرامكو، أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم، مسؤولة عن إنتاج برميل من بين كل ثمانية براميل نفط في الأسواق.

وتشكل مخزونات أرامكو المؤكدة من السوائل خمسة أضعاف تلك التابعة لأكبر خمس شركات نفط دولية مجتمعة. وتبلغ احتياطيات أرامكو المؤكدة من النفط 268.5 مليار برميل، بحسب دراسة لمدقق خارجي أعلن عنها أخيرا.

وإحدى أبرز مميزات أرامكو هي تكاليف الإنتاج والإنفاق الرأسمالي، حيث تعد الأدنى عالميا لكل برميل نفط مكافئ.

وتقدر تكلفة الإنتاج بنحو 4 دولارات للبرميل الواحد، كما تواصل أرامكو السعودية استثماراتها في عمليات المنبع للمحافظة على قدراتها في تلبية حاجات عملائها من النفط وإبقاء قدرتها الإنتاجية القصوى عند 12.5 مليون برميل يوميا، رغم نسب التراجع الطبيعية في الإنتاج من الحقول الناضجة. كذلك تعد القدرة الإنتاجية الفائضة وسرعة استحضارها أحد أبرز نقاط القوة الاستراتيجية لأرامكو، بل للمملكة ككل.

كما تمتلك أرامكو السعودية نقاط قوة استثنائية تجعل منها الشركة الأولى عالميا من حيث التنافسية في مجال النفط، فهي تتمتع بإحدى أدنى نسب كثافة الكربون في الصناعة.

وتبلغ كثافة الكربون لدى أرامكو حوالي 10.2 كيلوجرامات من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من النفط الخام، إضافة إلى أن كثافة غاز الميثان لدى الشركة تبلغ 0.06 % فقط، وذلك يمثل أحد أدنى المستويات في هذا القطاع، بالإضافة إلى ذلك تحضر الشركة لمستقبل منخفض الكربون من خلال تطوير أنظمة محركات للمركبات أقل انبعاثا للكربون، إضافة إلى تطوير تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

وأنتجت أرامكو عام 2016 مستوى قياسيا من النفط الخام بلغ نحو 10.5 ملايين برميل يوميا، لتنتج عام 2017 نحو 10.2 ملايين برميل يوميا، ومن ثم 10.3 ملايين برميل يوميا عام 2018.

وتراجع معدل الإنتاج في النصف الأول من العام الجاري إلى 10 ملايين برميل يوميا في ضوء اتفاق أوبك بلس وسعي المملكة لإعادة التوازن إلى السوق النفطية.

تسلسل متوقع لاكتتاب أسهم أرامكو

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9 نوفمبر

إصدار نشرة الاكتتاب

17 نوفمبر

الإعلان عن النطاق السعري

18 نوفمبر

بدء العروض الترويجية

26 نوفمبر

انتهاء فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد

4 ديسمبر

انتهاء فترة الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات

5 ديسمبر

التسعير

11 ديسمبر

إدراج أسهم الشركة في سوق السعودية