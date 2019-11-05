صالة «تداول» في جامعة الأميرة نورة تخدم 45 ألف طالبة وموظفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشنت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى صالة «تداول» في مقر كلية الإدارة والأعمال، التي تخدم 45 ألف طالبة وموظفة في الجامعة، بحضور رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية « تداول» سارة السحيمي والمديرين التنفيذيين في تداول وقيادات الجامعة.

وتأتي هذه الخطوة من الجامعة إسهاما منها في تهيئة الطالبات لسوق العمل بالقطاع المالي، حيث يشكل وجود مثل هذه الصالة والمنصة بالحرم الجامعي تجربة فريدة من نوعها للطالبات تسهم بمعرفتهم بالسوق المالية وأدائها وآلية عملها.

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وأكدت مديرة الجامعة أهمية رفع الوعي المالي للطالبات، وفهم سياسات وإجراءات أسواق المال، ومتابعة المستجدات في السوق المالي السعودي، مبينة أن دعم وتعزيز مفردات الاقتصاد القائم على المعرفة يعد أحد مرتكزات أهداف رؤية المملكة 2030، وأن التعاون بين القطاعات المختلفة يعكس الفهم العميق لماهية الحس الجمعي المسؤول تجاه نشر ونقل المعرفة، مشيدة بالتعاون الكبير الذي لقيته الجامعة من مجلس إدارة السوق المالية السعودية.

من جانبها بينت السحيمي أن هذه المبادرات تعد فرصة جيدة لتزويد الطلاب في مرحلة مبكرة بالمعلومات المطلوبة والخبرة العملية.

صالة تداول في جامعة الأميرة نورة

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