488 مليونا في حسابات مستفيدي «حافز» عن أكتوبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أمس، أكثر من 488 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 319 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن أكتوبر 2019.

وكشف «هدف» أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 166 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 153 ألف مستفيد ومستفيدة، مبينا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل لأكتوبر، بلغ 8 آلاف مستفيد ومستفيدة منهم 5.4 آلاف أنثى و2.6 ألف ذكر.

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ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

إحصائية حافز لأكتوبر 2019

الدعم

إيداع 488 مليون ريال

المستفيدون 319 ألفا

166, 067 مستفيدا ومستفيدة من حافز البحث عن عمل

153, 583 مستفيدا ومستفيدة من حافز صعوبة الحصول على عمل

التوظيف: