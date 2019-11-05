شكرا لقرائتكم خبر عن أبو هشيمة يشيد بمشروعات الطاقة: فى 2012 المصانع كانت بتشتغل بنصف طاقتها بسبب الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
وأشار أبو هشيمة، خلال كلمته فى جلسة الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 ضمن فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة برعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى أن الصناعة تحتاج إلى توفير مصادر طاقة ومنها الكهرباء فبدونها لا يمكن أن تعمل، لافتًا إلى حجم مشروعات الطاقة والتى أنشئت خلال الفترة الماضية، ففى مصر فى عام 2012-2013 كانت تعانى من نقص فى الطاقة، قائلا : المصانع كانت بتشتغل بنصف طاقتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
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