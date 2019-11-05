شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً جديداً لمستوى 57.40 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً حتى الآن، والذي يشترط الثبات دون المستوى المذكور، بانتظار الارتداد هبوطاً لزيارة مستوى 54.60 كمحطة رئيسية تالية.

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