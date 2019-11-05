شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية قوية ليكسر مستوى 1.1105 ويختبر الدعم الأهم 1.1065، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيوقف الاحتمالية الإيجابية المقترحة في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على الزوج لتكبّد مزيد من الخسائر التي تصل إلى 1.0995 مبدئياً، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 1.1105 لتأكيد استئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 1.1180.

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