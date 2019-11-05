شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ "ساما": شركة المدفوعات ستعزز الشمول المالي بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، على طلب مؤسسة النقد إنشاء شركة المدفوعات السعودية.

وأوضح الخليفي، أن تأسيس شركة للمدفوعات الوطنية يأتي تنفيذاً لاستراتيجية مؤسسة النقد للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على النقد وزيادة الشمول المالي عبر تنظيم وتطوير قطاع المدفوعات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتأسيس كيان مستقل يهتم بتمكين المنظومة لتقديم خدمات أساسية آمنة وموثوقة تحقق التوافقية، وذلك بتوفير البنية التحتية المشتركة بما يضمن التنافسية بين مقدمي خدمات المدفوعات النهائية للمستفيدين، يأتي اتساقاً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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ويأتي تأسيس شركة المدفوعات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بإسناد خدمات تهيئة وتشغيل البنية التحتية للمدفوعات إلى شركات وطنية.

وذلك بهدف الربط بين مزودي خدمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك والشركات المرخصة بشبكات ونظم المدفوعات، وتطوير المواصفات الفنية والتشغيلية التي تمكّن جميع مزودي الخدمات من التعامل بتوافقية لتعزيز الابتكار.

وحذرت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالسعودية في وقت سابق من جرائم غسل الأموال.

وقالت اللجنة، في بيان صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما على موقعها الرسمي، إن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة؛ لاسيما تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.