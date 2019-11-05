شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تصعد بأرباح "أسمنت الشرقية" 300% في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة أسمنت المنطقة الشرقية، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 300% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 36 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 37 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع مبيعات الاسمنت نتيجة تحسن الطلب المحلي، انخفاض مصاريف البيع والتسويق، ارتفاع إيرادات الإستثمارات، وانخفاض المصروفات الأخرى

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وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث إلى 174 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 122 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 114 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 44 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 159.1%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 78 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 35 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 123%.

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