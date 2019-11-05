شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" يهبط بأكثر من 9% بعد تسجيل المزيد من الخسائر الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "أوبر تكنولوجيز" بشكل حاد خلال تعاملات اليوم متأثرا بإعلان الشركة عن نتائئج أعمالها الفصلية التي شملت تسجيل خسائر في الربع الثالث رغم تحقيق نمو في الإيرادات.



وصرح المدير التنفيذي لشركة خدمات التوصيل "دارا خسروهاشي" بأنه على ثقة من تحول "أوبر" نحو الربحية عام 2021 رغم تسجيل الخسائر المتواصلة.



وكشفت الشركة عن تسجيل خسائر قدرها 1.16 مليار دولار (ما يعادل 68 سنتاً للسهم) في الربع الثالث من 986 مليون دولار قبل عام، في حينن توقع محللون خسائر بنحو سبعين سنتاً للسهم.

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وارتفعت إيرادات "أوبر" بنسبة 30% محققة 3.81 مليار دولار، بينما أشارت التوقعات إلى 3.63 مليار دولار مقارنة بتحقيق إيرادات قدرها 2.94 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018.



ومن الجدير بالذكر أن "أوبر" سجلت صافي خسارة فصلية قدرها 5.24 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران.



وعلى صعيد التعاملات اليوم، هبط سهم "أوبر" بحلول الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 9.5% إلى 28.1 دولار، وسجل اعلى سعر اليوم عند 29.30 دولار وأقل سعر عند 28.02 دولار.