شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد مكاسبه مع التركيز على المحادثات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وعزز مكاسبه في ظل التركيز بالأسواق على تقدم المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وذكرت وكالات أنباء نقلاً عن مصادر مقربة من المفاوضات التجارية بأن الصين تضغط من أجل وقف قرار زيادة الرسوم الجمركية ضدها والمنتظر تفعيله من جانب واشنطن منتصف ديسمبر/كانون الأول القادم حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي.



وتشهد تلك المفاوضات اتصالات بين البيت الأبيض والرئاسة الأمريكية لتحديد موقع جلسة التصويت على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.

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وكان المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" قد صرح بإمكانية زيادة الرسوم الجمركية ضد الصين لو لم يتم إبرام الاتفاق المذكور.



كانت بيانات حكومية قد كشفت عن تباطؤ نمو القطاع الخدمي الصيني إلى 51.1 نقطة في الشهر الماضي دون توقعات عند 51.3 نقطة، بينما حقق القطاع الخدمي الأمريكي نموا أعلى من التوقعات في أكتوبر/تشرين الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.01 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.