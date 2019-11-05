شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع رغم ضغوط العملة الأمريكية..و"برنت" يقترب من 63 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم في ظل استمرار التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وزادت مكاسبها رغم ضغوط الدولار، وذلك قبيل بيانات مخزون الخام في أمريكا.



وتشهد المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين تقدما وسط محاولات صينية لإزالة الرسوم الجمركية المفروضة ضد صادراتها إلى الولايات المتحدة.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة غدا عن بيانات مخزون النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، بينما سيكشف معهد البترول الأمريكي عن بيانات غير رسمية اليوم.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.01 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 57.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.5 دولار وأقل سعر عند 56.3 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.2% إلى 62.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.1 دولار وأقل سعر عند 61.8 دولار.