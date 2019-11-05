اكتمال 250 ألف وحدة سكنية و248 ألفا تحت الإنشاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بلغ عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي (2019) أكثر من 248 ألف وحدة، فيما بلغ عدد الوحدات الجديدة المكتملة التي تم ضخها إلى السوق حوالي 250 ألف وحدة سكنية في الفترة نفسها.
ووفق تقرير مركز الرصد الإسكاني الصادر من وزارة الإسكان، تأتي منطقة مكة المكرمة في مقدمة المناطق بعدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء حتى الربع الثالث من العام الجاري، بعدد 68.579 وحدة سكنية، تليها الرياض بـ 53.171 وحدة سكنية، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ 29.436 وحدة سكنية.
وفيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية الجديدة المكتملة في المناطق للربع الثالث من 2019 تأتي أيضا منطقة مكة المكرمة في المقدمة بعدد 70.409 وحدات سكنية، تليها الرياض بـ 51.981 وحدة سكنية، كما تأتي المنطقة الشرقية ثالثة من حيث عدد الوحدات السكنية الجديدة «المكتملة» بـ28.627 وحدة سكنية.
وبالمقارنة بين بيانات الربع الثالث لعام 2019 مع بيانات مثيله من العام السابق يتضح نمو يقدر بـ5.3% في عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء، و7.13% في عدد الوحدات الجديدة الداخلة إلى السوق، وهو ما يمثل محصلة التكامل بين جهود الوزارة ومبادراتها في جميع المجالات لتحفيز العرض وتمكين الطلب، ورؤيتها القائمة على تحقيق التوازن بين العرض من جهة وبين الطلب المتنامي من جهة أخرى، والتقليل المستمر للفجوة بينهما، كما يوضح الأثر الإيجابي للسياسات التي تبنتها الوزارة التي تصب في صالح زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وتوفير المزيد من الخيارات السكنية أمام الأسر بما يلبي رغباتها واحتياجاتها.
سوق الإسكان خلال 9 أشهر:
وحدات تحت الإنشاء 248 ألف وحدة جديدة
- مكة 68.579 وحدة
- الرياض 53.171 وحدة
- الشرقية 29.436 وحدة
وحدات مكتملة البناء 250 ألف وحدة سكنية
- مكة 70.409 وحدات
- الرياض 51.981 وحدة
- الشرقية 28.627 وحدة
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