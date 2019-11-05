«مشروعات» تقدم خدمات فنية لرفع جودة البنية التحتية بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

وقعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)، مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات الاستشارية والفنية لإدارة المشاريع والبرامج التابعة للهيئة الملكية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتهدف المذكرة إلى تحديد إطار التعاون بين الهيئة الملكية وبرنامج مشروعات، يفعل فيها البرنامج دوره المتمثل في تمكين الجهات الحكومية من إدارة مشاريعها بأعلى كفاءة وشفافية، ورفع قدراتها البشرية في هذا المجال، بما يعزز مكانة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويحسن جودة الحياة فيها.

ويأتي هذا التعاون بين الجهتين في سياق تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى استيعاب 30 مليون زائر سنويا لمكة المكرمة، وتسخير خدمات النقل والإسكان لتوفر للمعتمرين تجربة ثرية تليق بمكانة العاصمة المقدسة عالميا.

تطوير بيئة مرنة

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«تهدف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال توقيع المذكرة إلى الاستفادة من الخدمات الاستشارية المتعلقة بإدارة المشروعات التي يقدمها البرنامج، وذلك لحرص الهيئة الملكية على تطبيق أفضل الممارسات العالمية و تطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية عالية في مجالات إدارة المشروعات والبرامج».

المهندس عبدالرحمن عداس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية

خدمة مدينة مكة

«يطمح برنامج مشروعات من خلال توقيع هذه المذكرة إلى المساهمة في خدمة مدينة مكة المكرمة بوصفها واجهة للمملكة أمام العالم، وواحدة من أكبر نقاط الجذب عالميا بملايين الزوار الذين تسخر المملكة بنية تحتية فريدة من نوعها لاستيعابهم وخدمتهم. كما تمثل هذه الخطوة امتدادا لجهود مشروعات من أجل دعم الجهات لرفع جودة البنية التحتية في المملكة كافة، واستدامة مرافقها وأصولها».

وانسو كيم نائب الرئيس الأول لشركة سامسونج