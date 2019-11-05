3 تريليونات دولار حجم سوق الاقتصاد الإسلامي بحلول 2023

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد القصبي أن ترسيخ التعاون الإسلامي إحدى الركائز الأساسية للدولة السعودية منذ نشأتها، كما أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تؤكد دوما على ضرورة تدعيم وتعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات، وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير مقومات تعزيز الوحدة والتقارب بين الشعوب الإسلامية.

وقال خلال كلمته الافتتاحية في اجتماعات الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC، في مكة المكرمة، ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور سعد القصبي، إن هذا الإيمان الراسخ لدى الدولة السعودية بتعزيز التعاون بين بلادنا الإسلامية، يأتي تأكيدا على الأهمية الاقتصادية التي تمثلها التكتلات الإسلامية التي تمثل 24% من إجمالي سكان العالم بواقع 1.8 مليار مسلم، وتزداد تلك الأهمية في ظل ما تشير إليه التقارير الاقتصادية التي قدرت حجم سوق الاقتصاد الإسلامي بنحو 2.1 تريليون دولار في 2017، ويتوقع أن يصل إلى أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول 2023.

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وأوضح أن المملكة تسعى لتأطير منظومة تعاملها مع المنتجات الاستهلاكية التي تدخل ضمن مظلة المنتجات الحلال، ولا سيما أن قطاع الحلال يعد من أسرع القطاعات نموا في العالم، إذ تشير التوقعات إلى أن يصل إنفاق المسلمين في عام 2023 إلى 1.9 تريليون دولار على المأكولات والمشروبات، 361 مليار دولار على الأزياء والملابس، ونحو 131 مليار دولار للأدوية، و90 مليار دولار على مستحضرات التجميل.

وأعرب القصبي عن تطلع المملكة لمزيد من تقارب وجهات النظر نحو تكامل فعال وبناء بين مختلف أجهزة التقييس الإسلامية والعربية، لرسم مستقبل أكثر إشراقا، ودعما أكبر لاقتصاديات بلداننا وتيسيرا أكثر للتبادل التجاري فيما بينها.

من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير أحمد سينومو، أن المنظمة تستهدف تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية بشكل حثيث وجاد على جميع المستويات والمجالات بما فيها قضايا المواصفات القياسية.