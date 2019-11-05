تدشين سجل التجارة الالكترونية ومنصة توثيق المتاجر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أطلق مجلس التجارة الالكترونية خلال اجتماعه السادس برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، سجل التجارة الالكترونية ومنصة توثيق المتاجر وفق آليات تتوافق مع نظام التجارة الالكترونية الصادر أخيرا ولائحته التنفيذية.

ويمكن سجل التجارة الالكترونية أصحاب المتاجر الالكترونية من إبراز السجل التجاري عبر منصاتهم الالكترونية، حيث أصبح السجل التجاري بشكل رمز تجاري الكتروني «QR Code»، كما يمكن السجل من استعراض بيانات السجل التجاري بشكل لحظي ومباشر والاطلاع على معلومات المتجر لدى الجهات الحكومية الأخرى، مثل بيانات السعودة والتوطين ورخصة البلدية وشهادة الزكاة وعضوية الغرفة التجارية والرخص ذات العلاقة.

وتم خلال الاجتماع إطلاق منصة توثيق المتاجر الالكترونية (معروف) بحلتها الجديدة، التي تمكن المستثمرين ورواد الأعمال من إصدار السجل التجاري الالكتروني من خلال منصة التوثيق بخطوة واحدة، ومعالجة بلاغات المتسوق الالكتروني مباشرة. كما تمكن المنصة للمتسوق الاطلاع على تقييم المتجر الالكتروني والاطلاع على سياسات الاستبدال والاسترجاع وآراء المستفيدين من المتجر.

Advertisements

وتوفر منصة (معروف) للمستهلكين الإبلاغ عن المتاجر الالكترونية المسجلة عبر منصات التوثيق، إضافة إلى تمكين أصحاب المتاجر الالكترونية من مباشرة بلاغات المستهلكين والعمل على معالجتها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات مجلس التجارة الالكترونية الهادفة لتنمية وتعزيز منظومة أعمال التجارة الالكترونية.

سجل التجارة الالكترونية:

يمكن أصحاب المتاجر من إبرازه عبر منصاتهم، حيث أصبح السجل التجاري بشكل رمز تجاري الكتروني QR Code» يتيح استعراض بيانات السجل التجاري بشكل لحظي ومباشر والاطلاع على معلومات المتجر لدى الجهات الحكومية مثل:

بيانات السعودة والتوطين

رخصة البلدية

شهادة الزكاة

عضوية الغرفة التجارية

الرخص ذات العلاقة

منصة توثيق المتاجر: