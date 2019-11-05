السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
انخفضت أرباح الشركة السعودية للكهرباء خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 بنسبة قدرها 64%، إلى 1.98 مليار ريال، مقارنة بأرباح 5.56 مليارات ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2018، مرجعة ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض كمية الطاقة المبيعة، مدفوعا بترشيد الاستهلاك في القطاعين السكني والتجاري.
ووفق بيان الشركة أمس على موقع تداول حققت صافي ربح في الربع الثالث بمقدار 2.68 مليار ريال، بانخفاض نسبته 45% عن الربع المماثل من 2018، والذي حقق صافي ربح بمقدار 4.92 مليارات ريال.
وبلغت قيمة المبيعات 20.83 مليار ريال في الربع الثالث من 2019 بانخفاض 5% عن الربع المماثل من 2018، فيما بلغت مبيعات الـ 9 أشهر 48.74 مليار ريال بانخفاض 4 %. وبلغت ربحية السهم في الأشهر التسعة 0.47 ريال مقارنة بربحية 1.33 ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
أسباب انخفاض الأرباح خلال الأشهر التسعة والربع الثالث:
- انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية تأثرا بانخفاض كمية الطاقة المبيعة والذي جاء مدفوعا بترشيد الاستهلاك، ولا سيما من القطاعين السكني والتجاري.
- ارتفاع مصاريف استهلاك الأصول الثابتة وارتفاع أعباء التمويل.
كانت هذه تفاصيل خبر الترشيد يخفض أرباح السعودية للكهرباء 64% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.