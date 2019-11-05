إيقاف المنتجات ينتظر مصانع المشروبات المحلاة غير الحاصلة على رخصة مستودع ضريبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أكد مدقق كبار المكلفين بهيئة الزكاة والدخل وليد الوكيل أن الشركات والمصانع التي لم تستوف شروط ترخيص مستودع ضريبي خلال 30 يوما من تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، سيتم حظر منتجاتها، مضيفا أن جميع مراكز التسويق (سوبر ماركت - ميني ماركت) ومستودعات التخزين مطالبة بتقديم إقرار انتقالي، وهو لا يستوجب التسجيل في الضريبة الانتقائية، بل يقدم لمرة واحدة فقط، بحيث يتم السداد خلال 45 يوما من تاريخ النفاذ.

وشدد على ضرورة التسجيل للحصول على رخصة مستودع «ضريبي» قبل البدء الرسمي للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة مطلع ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الضريبة ستكون 50% على جميع المشروبات المحلاة المنتجة وطينا أو المستوردة.

وأوضح في ورشة عمل بغرفة الشرقية أمس أن المشروبات المحلاة تشمل أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزا للشرب أو مركزا أو طويل الأجل، بالإضافة إلى المستخلصات، مشيرا إلى أن تطبيق المشروبات المحلاة سيضيف مكلفين جددا إلى قائمة المكلفين وهم المصنعون والمستوردون.

الهيئة ليست معنية بالرسوم

وحول مضاعفة الرسوم التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على المطاعم والمقاهي بنسبة 100%، أوضح أن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية ليس «ضريبة» وإنما «رسوم»، مؤكدا أن الهيئة ليست معنية بهذه الرسوم وليس لها علاقة في تطبيق هذه الرسوم، مبينا أن الرسوم طبقت على المنشآت الحاصلة على تلك الخدمة.

عقوبة التهرب 3 أضعاف

وأوضح بأن عقوبة التهرب الضريبي تتضمن غرامة تساوي 3 أضعاف قيمة السلع محل التهرب، مبينا أن السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية حاليا هي «منتجات التبغ ومشروبات الطاقة وأجهزة وأدوات التدخين الالكترونية والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الالكترونية بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، وستضاف إليها المشروبات المحلاة الشهر المقبل بنسبة 50%.

وحول الإعفاء من ضريبة السع الانتقائية، أشار إلى أن السلع الانتقائية المستوردة المصاحبة للقادمين للمملكة وكذلك السلع التي تباع في الأسواق الحرة والسلع التي تباع إلى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية تعفى من الضريبة.

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مخزون السلع المطروح بالسوق

وذكر أن الهيئة تستحق الضريبة الانتقائية على مخزون السلع الانتقائية السابق طرحها للاستهلاك في المملكة والمحتفظ بها لأغراض تجارية من قبل أي شخص في تاريخ دخول النظام حيز النفاذ أو في تاريخ فرض الضريبة على سلعة انتقائية جديدة في تاريخ إصدار قرار ينتج عنه زيادة في معدل الضريبة على السلع الانتقائية السارية أو الوعاء الضريبي.

وأشار إلى أنه ولأغراض تطبيق المرحلة الانتقائية فقد تم تحديد الكميات المحتفظ بها لأغراض تجارية على أنها الكميات التي تتجاوز قيمتها الخاضعة للضريبة (الوعاء الضريبي) 60 ألف ريال عند تطبيق الضريبة على سلع انتقائية جديدة أو التي ينتج عنها زيادة في الضريبة المستحقة قدرها 20 ألف ريال.

سعر معياري

ولفت إلى أن احتساب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة، بحيث يكون الوعاء الضريبي هو قيمة السلعة الانتقائية التي تفرض عليها وتتمثل في القيمة الأعلى من سعر بيع التجزئة من قبل المستورد أو المنتج أو السعر المعياري المتفق عليه، لافتا إلى أن قائمة الأسعار المعيارية هي أسعار يتفق عليها بين الجهات الضريبية لأغراض احتساب الضريبة الانتقائية المستحقة على سلع انتقائية محددة.

وأوضح أن سداد الضريبة الانتقائية يتم من خلال البيان الجمركي، وذلك عند الإفراج عن السلع الانتقائية من الجمارك، بحيث يتم تحويل المبالغ التي سددت للجمارك خلال 7 أيام عمل لحساب الهيئة.

وفيما يتعلق بالمستودع الضريبي، قال إن المستودع الضريبي هو مساحة محددة مكانيا يتم داخلها تصنيع ومعالجة وتخزين واستلام أو نقل السلع الانتقائية من قبل المرخص له ممارسة أعماله تحت التعليق الضريبي، مبينا أن المستودعات نوعان هما: مستودع ضريبي لغايات الإنتاج، ومستودع ضريبي لغايات التخزين.

4 حالات للتهرب الضريبي:

ممارسة نشاط إنتاج أو استيراد أو حيازة السلع الانتقائية دون تسجيل إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية بصورة مخالفة لأحكام النظام إدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها بصورة مخالفة لأحكام النظام تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة

شروط الحصول على رخصة مستودع ضريبي