أمين عام «أوبك» يرحب بفكرة انضمام البرازيل للمنظمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرح محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بأن البرازيل ستكون «موضع ترحيب كبير» إذا ما قررت الانضمام للمنظمة. وقال للصحفيين في فيينا، إنه «لا يوجد بعد طلب رسمي من البرازيل» في هذا الشأن، وإنما جرت فقط مشاورات مع الرياض.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو رحب الأسبوع الماضي بدعوة غير رسمية من أجل انضمام بلاده لأوبك. وأشار إلى أن العرض يبرز الأهمية المتنامية للبرازيل كدولة منتجة للنفط. وقال بولسونارو إنه لا يزال بحاجة للتشاور مع فريقه الاقتصادي ووزارة الطاقة قبل اتخاذ القرار. (د ب أ)