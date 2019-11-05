شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام «أوبك» يرحب بفكرة انضمام البرازيل للمنظمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو رحب الأسبوع الماضي بدعوة غير رسمية من أجل انضمام بلاده لأوبك. وأشار إلى أن العرض يبرز الأهمية المتنامية للبرازيل كدولة منتجة للنفط. وقال بولسونارو إنه لا يزال بحاجة للتشاور مع فريقه الاقتصادي ووزارة الطاقة قبل اتخاذ القرار. (د ب أ)
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