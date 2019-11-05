شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص العجز التجارى فى كندا إلى 978 مليون دولار فى سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الثلاثاء تقلص العجز التجاري في البلاد إلى 978 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالعجز المنقح البالغ 1.2 مليار دولار في أغسطس.

وتوقع الاقتصاديون في المتوسط عجزا قدره 700 مليون دولار.. وجاء العجز حيث انخفض إجمالي الواردات بنسبة 1.7% إلى 50.8 مليار دولار في سبتمبر.

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وانخفضت الواردات من المعادن والمنتجات المعدنية غير المعدنية بنسبة 9.2% في سبتمبر بسبب انخفاض واردات الذهب.

وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 1.3% ليصل إلى 49.8 مليار دولار.. كما انخفضت صادرات المنتجات المعدنية والمعادن غير الصلبة بنسبة 7.3%، في حين انخفضت صادرات منتجات الطاقة بنسبة 2.6% بسبب انخفاض صادرات النفط الخام.