شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص العجز التجارى فى كندا إلى 978 مليون دولار فى سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتوقع الاقتصاديون في المتوسط عجزا قدره 700 مليون دولار.. وجاء العجز حيث انخفض إجمالي الواردات بنسبة 1.7% إلى 50.8 مليار دولار في سبتمبر.
وانخفضت الواردات من المعادن والمنتجات المعدنية غير المعدنية بنسبة 9.2% في سبتمبر بسبب انخفاض واردات الذهب.
وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 1.3% ليصل إلى 49.8 مليار دولار.. كما انخفضت صادرات المنتجات المعدنية والمعادن غير الصلبة بنسبة 7.3%، في حين انخفضت صادرات منتجات الطاقة بنسبة 2.6% بسبب انخفاض صادرات النفط الخام.
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