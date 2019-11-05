شكرا لقرائتكم خبر عن أبو هشيمة: من يعمل بالصناعة يعرف قيمة ما تم فى مصر من إنجازات..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، على دور التنمية المستدامة فى خدمة القطاع الصناعى، مشيرا إلى أن العلاقة مشتركة بين الاثنين، حيث أن الصناعة تقوم على استغلال الموارد المتاحة على أفضل وجه بما يحافظ عليها ويحقق الاستدامة فى المنفعة.

وأوضح أبو هشيمة، خلال كلمته فى جلسة الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 ضمن فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء، أن الصناعة تحتاج إلى طاقة وكلما توفرت الطاقة زادت الصناعة، مشيرا إلى أن الاهتمام بالطاقة والبنية التحتية يسهل عمل المصانع، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الموارد البشرية بما يخدم الصناعة.

وأشار أحمد أبو هشيمة إلى أن أحد المشروعات التى عمل عليها هو تدوير المخلفات الحديد والخردة بغرض إعادة استغلالها، حيث أن تكلفة إنتاج كل طن إنتاج يتم توفر 2 طن من خام الحديد، إضافة إلى توفير 700 كيلو جرام من الحديد.

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وأضاف أبو هشيمة، أنه أيضا من ضمن الأمثلة على تحقيق التنمية المستدامة فى الصناعة كان منها إعادة التدوير فى مياه الصرف لاستخدامه مرة أخرى فى التصنيع .

وأشار أبو هشيمة، إلى أن من عمل فى الصناعة خلال الخمس سنوات الماضية يعرف تماما ما تحقق من إنجازات فى مصر على أرض الواقع، موضحة أن أكثر من 5 آلاف كيلو متر شبكة طرق وهو ما لم يحدث فى 30 عاما، وأشار إلى أنه أنشأ أحد المصانع بمحافظة سوهاج، مضيفا: "إذا لم تكن هناك شبكة طرق لكن هناك أضرار جسيمة على الصناعة"