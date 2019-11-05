شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: نسعى لتوعية وتدريب الشباب لمنع الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بجلسة الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على توعية الشباب المهاجرين هجرة غير شرعية من خلال التدريب والتوعية وتنمية قدراتهم لضمان استمرار نجاحهم فى الخارج، وأشادت الوزيرة بجهود أجهزة الدولة فى القضاء على الهجرة غير الشرعية التى تسبب مخاطر للشباب المصريين، مشيرة إلى أن إعلان عدم َوجود أى حالة هجرة غير شرعية من مصر تم تسجيلها خلال عام 2016.
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