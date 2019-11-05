الاقتصاد

وزيرة الهجرة: نسعى لتوعية وتدريب الشباب لمنع الهجرة غير الشرعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن الوزارة تعمل على التنسيق مع كافة الوزارات من أجل استغلال قدرات المصريين بالخارج فى تحقيق التنمية، مشيرة إلى سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع والتى ساهمت فى استفادة عدد من المشروعات والتى تمت من خلال شراكات متعددة. 

 

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بجلسة الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على توعية الشباب المهاجرين هجرة غير شرعية من خلال التدريب والتوعية وتنمية قدراتهم لضمان استمرار نجاحهم فى الخارج، وأشادت الوزيرة بجهود أجهزة الدولة فى القضاء على الهجرة غير الشرعية التى تسبب مخاطر للشباب المصريين، مشيرة إلى أن إعلان عدم َوجود أى حالة هجرة غير شرعية من مصر تم تسجيلها خلال عام 2016. 

 

 

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