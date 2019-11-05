شعبة المعادن الثمينة: تدشين 200 محل ومتجر للذهب فى العاصمة الإدارية

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وقال واصف لـ"الخليج 365"، أن هذا المول سيكون بمثابة سوق صاغة لكن على متسوى متطور، ليتواكب مع خطة الدولة للانتقال إلي العاصمة الإدارية، لافتاً إلى أن المعدن النفيس مطلوب كأحد السلع التى لا يمكن الاستغناء عنها في أي مدينة جديدة.
وعلى جانب آخر، أشار واصف إلي أن مبيعات الذهب فى مصر ترتبط بأسعار المعدن النفيس عالميا، وكذلك العرض والطلب واخير وضع الأسعار، فكلما حدث هبوط في الأسعار كلما شهدت المبيعات حركة رواج.
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