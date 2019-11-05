شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة وأبو هشيمة فى جلسة التكامل لتحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل جلسة التكامل بين الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك على هامش اليوم الثالث للأسبوع العربي للتنمية المستدامة برعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى بالتعاون مع جامعة الدول العربية. وتأتى الجلسة فى إطار دور الشباب والأطراف المعنية فى تحقيق التنمية المستدامة فى المجتمعات العربية. Advertisements ويتحدث خلال الجلسة المنعقدة فى أحد الفنادق، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والدكتور معتز بالله عبد الفتاح، السفيرة ندا العجيزي، حسين أباظة، وفتحى عماد رئيس مبادرة مصر 2030.

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