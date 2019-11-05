شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الثلاثاء.. والسعودية تواصل الصعود للجلسة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء بورصة السعودية ، والتى ارتفعت لليوم الثانى على التوالى، وسط صعود شبه جماعى للقطاعات، فيما هبطت بورصة دبى بفعل جنى الأرباح، وضغط قطاع البنوك على بورصة البحرين.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.69% رابحاً 129.07 نقطة ليغلق عند مستوى 7782.28 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.25% رابحاً 190.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4683.35 نقطة. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.69% رابحاً 129.07 نقطة ليغلق عند مستوى 7782.28 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.25% رابحاً 190.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4683.35 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 108.4 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 137 شركة، فيما تراجعت 39 شركة.

وارتفع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 8.45%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.21%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.17%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.51%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.32%.

وجاء سهم "الكثيرى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.95%، ثم أسواق العثيم نسبة 9.36%، ثم الخزف السعودية بنسبة 6.67%، فيما تصدر سهم "أنابيب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.18% ثم البحر الأحمر بنسبة 1.71%، ثم فيبكو بنسبة 1.14%.

بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقار. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقار.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% خاسراً 23.43 نقطة ليغلق عند مستوى 5667.87 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.41% خاسراً 25.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6150.54 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.4% خاسراً 19.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4731.24 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 165.3 مليون سهم بقيمة 21 مليون دينار كويتى عبر 6328 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.49%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%.

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وجاء سهم " شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.76%، تلاه شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 9.90%، ثم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 7.27%، فيما تصدر سهم " شركة سنام العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 9.68%، ثم شركة المعدات القابضة بنسبة 9.09%.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسراً 2.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1518.03 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة و الخدمات والاستثمار. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسراً 2.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1518.03 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة و الخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.8 مليون سهم بقيمة 613.2 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 5.42% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.23%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.65% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 6.67%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.61%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.20% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.84%، شركة بى.أم.أم.أى بنسبة 0.25%.

بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.70% خاسراً 18.96 نقطة ليغلق عند مستوى 2687.77 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.70% خاسراً 18.96 نقطة ليغلق عند مستوى 2687.77 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 102.2 مليون سهم محققة ما قيمته 161.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2519 صفقة لـ35 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 23 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.23%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.94%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.29%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.34%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.22%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.37%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.22%.