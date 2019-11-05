شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة شركات السياحة تطلق حملة توعية للمواطنين عن "بوابة العمرة الإلكترونية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت غرفة شركات السياحة حملة توعية مكثفة للمواطنين للتعريف ببوابة العمرة المصرية الجديدة التى ستبدأ العمل رسميا فى 10 نوفمبر الجارى، وتعتبر المنصة الوحيدة حاليا لتنظيم رحلات العمرة من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة، والصادرة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك لحماية المواطنين من الوقوع فى براثن السماسرة والتعرض لعمليات نصب.

وتركز الحملة على توعية المواطنين بأهمية تدشين بوابة العمرة من قبل جهات الدولة، وذلك لتنظيم السفر وضمان حقوق المواطنين وراحتهم، وعدم اللجوء لأي وسيط أو سمسار والتوجه مباشرة الي شركات السياحة و فروعها، وكذلك التعريف بالباركود الخاص بسفر المعتمرين، والتأكيد على ضرورة استلامه من شركة السياحة قبل ميعاد السفر.

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ونبهت غرفة الشركات فى بيان اليوم على أن التقدم للسفر الي العمرة يتم من خلال شركات السياحة المخول لها وحدها تنظيم رحلات العمرة والإختيار من قائمة الشركات المسجلة علي البوابة، والتي تضم جميع شركات السياحة المسموح لها بتنظيم الرحلات، كما أكدت على أن الباركود الذى يستلمه المعتمر من شركة السياحة قبل السفر يضمن سلامة إجراءات السفر، وجدية البرامج، والحجوزات الخاصة بالمواطن.

وستشمل الحملة عددا من الطرق لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وتتضمن مواد توعوية تمثيلية وبرامج دينية ، كما سيتم استخدام عدة طرق للتواصل المباشر مع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية للتعريف بالبوابة الجديدة التي من المقرر أطلاقها خلال الأيام المقبلة، والية عملها والتعامل من خلالها، والتأكيد على أهمية حصول المعتمر على الباركود الذى يضمن صحة إجراءات السفر الى المملكة العربية السعودية وعدم التعامل مع السماسرة وضرورة السفر من خلال البوابة.