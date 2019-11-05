شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تداولات اليوم عقب إعلان البنك المركزي عن قراره المتوقع بخصوص الفائدة في اجتماع الأمس.



وأبقى البنك المركزي الأسترالي على قراره حول الفائدة عند 0.75%، وهو المستوى الأدنى على الإطلاق، ويميل البنك إلى تثبيتها حتى فبراير/شباط القادم على الأقل بعد خفضها ثلاث مرات هذا العام.



وأكد البنك على أن تقييم الأحوال الاقتصادية في الأشهر القليلة الماضية كشف عن تغيرات طفيفة حيث تحسن معدل البطالة وارتفع معدل التضخم بشكل متواضع.

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ومن المتوقع الجمعة القادمة خفض البنك المركزي الأسترالي لتوقعاته الفصلية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.4% فقط في الوقت الحالي.



وذكر رئيس البنك المركزي "فيليب لو" في بيان بعد القرار أن تطلعاته بشأن الاقتصاد الأسترالي لم تتغير كثيرا عما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6896، وسجل أعلى سعر عند 0.6929 وأقل سعر عند 0.686.