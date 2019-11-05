شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع "بوان" لتسجيل أرباح بـ 3.3 مليون ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج الأعمال الأولية لشركة "بوان"، المعلنة اليوم الثلاثاء، تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 3.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 4.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 12.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع إجمالي الدخل متأثراً بارتفاع الإيرادات وهامش الربح. كما ارتفعت الإيرادات الأخرى ومصاريف التشغيل والأعباء التمويلية، بينما انخفضت الزكاة.

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وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث إلى 525.6 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 443.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 21.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 11.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 85.7%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 18.1 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 15.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 77.2%.

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