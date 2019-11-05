شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تُحول "أسمنت أم القرى" للربحية بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة أسمنت ام القرى، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 18.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 3.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 25.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى إرتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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كذلك إنخفضت المصروفات العمومية والإدارية، بالرغم من إرتفاع مصروف الزكاة وارتفاع الخسائر الاكتوارية من إعادة قياس التزام خطة منافع الموظفين خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث إلى 64 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 33.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 52.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 6.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 719%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 33.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 10.4 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 225.7%.

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