شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مصاريف العمليات تهبط بأرباح البنك "السعودي الفرنسي" 7% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للبنك السعودي الفرنسي، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 6.7% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 880 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 943 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن تراجع الأرباح في الربع الثالث من العام الجاري يرجع إلى الزيادة في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 11.86%، وبالمقابل ،ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.48%.

ويعود هذا الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان، استهلاك وإطفاء ومصاريف العمليات الأخرى وقوبل ذلك جزئياً بانخفاض في مصاريف الإيجار والمباني والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

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وفي المُقابل، ارتفع صافي دخل البنك من العمولات إلى 1.34 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 1.26 مليار ريال خلال الربع المقابل.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 2.6 مليار ريال خلال التسعة اشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي ربح بلغ 1.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.9 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2018.

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