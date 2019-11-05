تقرير حديث يكشف تأثير حملة خليها تصدي على مبيعات السيارات في مصر

انخفضت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير خلال العام الجاري 2019، لعدة عوامل، منها حملة خليها تصدي ، للتصدي لجشع التجار والوكلاء وزيادة الأسعار، وانخفضت أيضا مبيعات السيارات اليابانية، وفق التقرير المعلن من مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن مبيعات السيارات اليابانية في مصر خلال عام 2019.
كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن تراجع المبيعات في قطاع سيارات الركوب (الملاكي) خلال الأشهر السبع الأول من عام 2019 الجاري بواقع 8% على أساس سنوي.
ووفقًا لـ"أميك" فقد بلغ مجمل مبيعات سيارات الركوب خلال الأشهر الست الأول من العام الجاري 62 ألفًا و810 وحدة مختلفة السعات والمناشئ والاستخدامات، ذلك مقارنة بـ69 ألفًا و901 وحدة عن نفس الفترة من 2018.
وواصلت نيسان صني محلية الصنع التي تباع بأسعار رسمية تبدأ من 223.000 جنيه وتصل إلى 245.000 جنيه، تصدرها لقائمة السيارات الـ10 الأكثر مبيعًا في 2019 بواقع 6.849 سيارة.
وجاء ترتيب المبيعات كالتالي:
nissan
نيسان 13.667 ألف سيارة
toyota
تويوتا 9227 ألف سيارة
mitsubishi
ميتسوبيشي 1832 سيارة
suzuki
سوزوكي 593 سيارة
mazda
مازدا 514 سيارة
honda
هوندا 291 سيارة
lexus
لكزس 28 سيارة.
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