شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك "البحرين الاسلامي" يتراجع 48.5% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لبنك البحرين الاسلامي، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحه بنسبة 48.5% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.
وقال البنك، في بيان لموقع سوق البحرين المالي، إنه حقق صافي ربح- خاص بملاك البنك- بلغ 1.7 مليون دينار بحريني مقابل أرباح بلغت 3.4 مليون دينار بحريني في الربع المقابل من 2018.
وأرجع البنك الانخفاض في الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى الانخفاض في حصة المجموعة كمضارب إلى 3.5 مليون دينار مُقابل حصة كمضارب بلغت 7.4 مليون دينار بالربع المُقابل من العام 2018.
وفي المُقابل، ارتفع إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك إلى 14.2 مليون دينار بالربع الثالث من العام 2019، مُقابل إجمالي دخل بلغ 13.7 مليون دينار بالربع الثالث من العام الماضي.
وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 6.9 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 26.6%.
كانت هذه تفاصيل خبر أرباح بنك "البحرين الاسلامي" يتراجع 48.5% بالربع الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.