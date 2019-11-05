شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "زين البحرين" تتراجع 5% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة زين البحرين، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن الانخفاض في الأرباح العائدة لمساهمي الشركة بلغ 5% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح بقيمة 1.3 مليون دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.4 مليون دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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ويعود التراجع في الأرباح بالربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي إلى تراجع الإيرادات إلى 15.2 مليون دينار مُقابل إيرادات بلغت 16.2 مليون دينار للربع المُقابل من العام 2018.

وفي المُقابل، ارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الثالث بنسبة 15.6% لتصل إلى 1.5 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1.3 مليون دينار للربع المُماثل من العام 2018.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 3.8 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 3.7 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.