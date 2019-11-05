شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "البحرين للاتصالات" تتراجع 41% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية، المعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الأرباح العائدة لمساهمي الشركة بلغ 41% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.
وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح بقيمة 10.2 مليون دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 17.3 مليون دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.
وانخفضت الأرباح التشغيلية للربع الثالث بنسبة 28% لتصل إلى 14.6 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 20 مليون دينار للربع المُماثل من العام 2018.
ويعود التراجع في الأرباح بالربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي بتراجع الإيرادات إلى 96.9 مليون دينار مُقابل إيرادات بلغت 101.5 مليون دينار للربع المُقابل من العام 2018.
وتأثرت الإيرادات الموحدة بعملية بيع شركة كواليتي نت، إحدى الشركات التابعة سابقاً لمجموعة بتلكو، والتي تم بيعها في مايو 2019،حيث أسهمت العملية بزيادة قيمتها 11 مليون دينار بحريني في الإيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 44.2 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 46 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.
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