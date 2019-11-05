شكرا لقرائتكم خبر عن نمو قطاع الخدمات الأمريكي في الشهر الماضي بأكثر من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل قطاع الخدمات في الولايات المتحدة نموا في الشهر الماضي بما فاق التوقعات، وذلك مع استمرار التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وذكر معهد إدارة التوريدات أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة ارتفع إلى 54.7 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول من 52.6 نقطة في سبتمبر/أيلول، وتفوق على توقعات عند 53.5 نقطة.



وتزايدت ثقة المستهلكين في الآونة الأخيرة نتيجة التقدم المحرز في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين كما زادت وتيرة التوظيف في القطاع الخدمي بينما انخفضت واردات شركاته في الشهر الماضي.