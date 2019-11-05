شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تفتتح الجلسة على ارتفاع مسجلةً المزيد من المستويات القياسية الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم عقب إغلاق جلسة الإثنين عند أعلى مستويات تاريخية، وواصلت أدائها الإيجابي من هذه المستويات مع ورود المزيد من الأنباء المرتبطة بإحراز تقدم في الملف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.



وكشفت "بلومبرج" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الصين تحاول التفاوض مع الولايات المتحدة على وقف قرار زيادة الرسوم الجمركية ضدها والذي ربما يدخل حيز التنفيذ منتصف ديسمبر/كانون الأول القادم.



هذا، وتريد الحكومة الصينية الاستفادة من الحالة الإيجابية المحيطة بالمفاوضات التجارية مع واشنطن واستغلال الحديث عن جلسة للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي التجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 27500 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 8438 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 3080 نقطة.