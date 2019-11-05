شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم للجلسة الثالثة على التوالي في ظل استمرار التفاؤل في الأسواق العالمية بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وتنتظر الأسواق عن كثب المكان الذي سيشهد جلسة التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين واشنطن وبكين.

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هذا، وقد أكد مسؤولون في الولايات المتحدة والصين على إحراز المزيد من التقدم في المفاوضات التجارية بين البلدين وأن ثمة اتفاق نهائي يلوح في الأفق ربما يسفر عن إزالة الرسوم الجمركية المفروضة من جانب واشنطن وبكين.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 270.5 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 270.9 دولار وأقل سعر عند 266.3 دولار.