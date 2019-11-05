«سيلفي» لفتح حساب في «دبي الإسلامي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يواصل بنك دبي الإسلامي، تعزيز استخدام التكنولوجيا كوسيلة لتمكين متعامليه والارتقاء بتجربتهم المصرفية. وقد حافظ البنك على التزامه برؤيته بأن يكون المؤسسة المالية الإسلامية الأكثر تقدماً في العالم، وبأن يقدم الحلول الرقمية الأكثر طلباً للمتعاملين، حيث أطلق العديد من المبادرات بدايةً من مبادرة فروع رقمية بالكامل في عام 2014 وتدشين أحدث تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك في عام 2015.

ويركز النهج الرقمي لبنك دبي الإسلامي بشكل واضح على تحليل كل خطوة من رحلة المتعاملين بدقة، وتذليل أي معوقات وعقبات قد تواجهه، وسرعة إنجاز المعاملات في دقائق معدودة بعدما كانت تستغرق أياماً في السابق.

وتم اليوم دمج هذا النهج السلس في مختلف خدمات البنك ومنتجاته المصرفية المميزة. والآن، بات بإمكان المتعاملين، المواطنين والمقيمين، ممن لم يسبق لهم التعامل مع بنك دبي الإسلامي، والذين يفكرون في بدء التعامل مع البنك فتح حساب مصرفي في أي وقت ومن أي مكان في غضون بضع دقائق عبر تطبيق بنك دبي الإسلامي للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، من دون الحاجة لمراجعة الفرع أو استكمال أي معاملات ورقية. فكل ما عليهم فعله هو تحميل تطبيق البنك وإدخال معلوماتهم بتقنية المسح الضوئي من المستندات المطلوبة، والتقاط صورة سيلفي لهم، وإجراء مسح ضوئي لتوقيعهم ليتم فتح حساب لهم بكل بساطة. وتعد هذه التسهيلات غير المعقدة وسهلة الاستخدام والممكّنة رقمياً خير شهادة على وفاء البنك بوعده توفير خدمات مصرفية ذكية رقمياً، وسهلة للمتعاملين الحاليين، والمحتملين. وهي خدمات مصرفية بسيطة، سهلة، وتنجز في دقائق معدودة ما يعزز راحتهم ويوفر عليهم الوقت والجهد.

البطاقات الائتمانية إضافة إلى ذلك، يستطيع متعاملو بطاقات الائتمان المؤهلين مسبقاً تقديم طلبات بطاقاتهم الائتمانية والحصول عليها من خلال تطبيق بنك دبي الإسلامي للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، وتعيين حد البطاقة وفئة البطاقة والبدء باستخدام البطاقة فوراً عبر تطبيق أبل باي من دون الحاجة لانتظار استلام بطاقاتهم البلاستيكية، كل ذلك في غضون دقائق معدودة.

توقيع إلكتروني يسهل نموذج المبيعات الذكية رقمياً الذي يعتمده بنك دبي الإسلامي، توفير الموافقة المسبقة، وتقديم المستندات عبر المنصة الإلكترونية مع توقيع جميع العقود إلكترونياً، الأمر الذي مكّن البنك من معالجة أكثر من 5000 طلب للحصول على تمويل شخصي وبطاقات ائتمان عبر التطبيق خلال الأشهر القليلة الماضية.

مصرفية ميسرة للجميع وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: على مدار العقد الماضي، قمنا بضخ استثمارات كبيرة لتوعية موظفينا وتدريبهم على الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي توفرها الحلول الرقمية الجديدة، بما يوفر خدمات مصرفية ميسرة للجميع. وفي حين يلمس متعاملونا الحاليون اليوم، الفوائد الكبيرة لهذا التحول الرقمي الذي أدخلناه إلى بيئتنا المصرفية، فإن هدفنا الجديد هو إتاحة هذه المزايا إلى أولئك الذين لم يسبق لهم تجربة خدماتنا المصرفية الرقمية. وحينئذ، سيدرك متعاملو البنك الجدد مدى سهولة ويسر تعاملاتنا المصرفية، حيث نقوم بتذليل أي صعوبات قد تواجههم مع تقديم حلول أسرع وإتمام الخدمات المصرفية في غضون دقائق، بما يعزز راحتهم.

وأضاف قائلاً: لا يقتصر مفهوم الخدمات المصرفية الرقمية على التكنولوجيا، بل هو أسلوب عمل، ونهج تعامل ذكي يدرك كل خطوة من رحلة المتعاملين، ويستخدم التكنولوجيا لتمكين فريق العمل وتثقيفه وتحفيزه من أجل توفير تجربة ممتازة لعملائنا. ولطالما كان هدفنا، وسيظل دائماً، تقديم تجربة متميزة وشاملة ومُرضية لكل متعامل عبر جميع منصاتنا التقليدية وحلولنا الرقمية الحالية والتي سنطرحها في المستقبل القريب. في بنك دبي الإسلامي، هذا ما نتعهد به لجميع متعاملينا.