امرأة تهرّب كيلو جرامين من الذهب في حذائها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقف عناصر من الجمارك الروسية امرأة عند الحدود الصينية وفي حذائها نحو كيلوجرامين من الذهب بعدما لفتت الأنظار بطريقة مشيها الغريبة، وفق ما قالت السلطات الثلاثاء.

وأوضحت مارينا بويكو الناطقة باسم سلطات الجمارك المحلية، أن العناصر أوقفوا الشابة في مركز جمركي في شرق سيبيريا بعدما لاحظوا أنها «كانت متوترة وتتصرف بطريقة مشبوهة».

وأضافت أنه بعد فحصها بجهاز الكشف عن المعادن، تم اكتشاف ثماني قطع من الذهب يبلغ وزنها نحو 1,9 كيلوجرام.

وتابعت في بيان «ربطت السبائك الذهبية بنعال حذائها بشريط لاصق»، مضيفة أن قيمة الاكتشاف تقدر بأكثر من 5 ملايين روبل (79 ألف دولار).

وقد صنعت تلك السبائك بشكل غير قانوني كما أنها تفتقر إلى المستندات اللازمة، وفتحت السلطات تحقيقاً جنائياً قائلة إن المرأة حاولت تهريب الذهب بناء على طلب مواطن صيني.

ومنذ بداية العام، أوقف المسؤولون عدداً من المواطنين الروس وهم يحاولون تهريب الذهب إلى الصين.