«روبوتات» للعناية بالمرضى وكبار السن في اليابان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثرت اليابان على حل لمشكلة نقص العمالة في قطاع الرعاية الصحية من خلال الإنسان الآلي «الروبوت»، حيث تقوم شركات يابانية كبرى بتطوير روبوتات من أجل كبار السن والضعفاء.

وفي دار مينامي تسوكوبا للرعاية بالقرب من طوكيو، ترتدي اسامي كونيشي جهاز روبوت على منطقة الفخذين يخفف من الضغط على ظهرها عندما تنحني وترفع شخصاً ما.

وقالت كونيشي 34 عاماً «إنه يساعد حقاً عندما أقوم برفع مريض ذكر أكبر وزناً».

الجهاز القطني والملابس الأخرى الآلية التي تصنعها شركة سايبر داين، تساعد مرتديها على بناء القوة واستعادة القابلية للحركة، مثل الوقوف والسير. وتعمل أجهزة الشركة من خلال قراءة الإشارات الكهروبيولوجية من المخ إلى العضلات، ثم تقليد ودعم الحركة المراد القيام بها.

وتقوم شركة باناسونيك بتصنيع سرير آلي يتحول لكرسي متحرك. ويعتبر الإنسان الآلي الذي تصنعه شركة سوني والحيوانات الآلية الأخرى بمثابة علاج للوحدة والخرف.

ويقول كينشين نوجوشي، مدير التسويق بدار مينامي للرعاية في إشارة إلى روبوت باري، وهو اسم لروبوت حيوان صغير عليه فرو صممته شركة «انتليجنت سيستمز ريسيرش» اليابانية «مجرد النظر إليه يجعل المواطنين يبتسمون، ويقومون بتمرين عضلات وجوههم».

وتبلغ تكلفة بارو نحو 3700 دولار، ويتفاعل مع اللمس والصوت والضوء. ويتحرك رأس وساق بارو لدى لمس شعره.

وتتضمن عملية التسجيل في دار شينتومي في طوكيو الغناء بجانب الروبوت بيبر، وهو روبوت مشابه للبشر لديه عينان واسعتان ويبلغ طوله أربعة أقدام. وقد باعت شركة سوفت بانك للاتصالات والتمويل نحو 16 ألف روبوت منها، معظمها لتجارة تجزئة وبنوك في اليابان. ويتفاعل روبوت بيبر مع العملاء ويجيب على الأسئلة الشائعة مثل «أين دورة المياه؟» ويشار إلى أن هناك بضعة مئات من الروبوت بيبر تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرجع تقدم اليابان في الاستعانة بالروبوتات في قطاع الرعاية الصحية إلى مشكلتها الديموغرافية. إذ إن أكثر من معظم تعداد سكان البلاد يزداد تقدماً في العمر بسرعة. ويبلغ بالفعل أكثر من ربع تعداد سكان اليابان 65 عاماً أو أكثر ) مقارنة بـ 16% في الولايات المتحدة الأمريكية). وبحلول عام 2050، من المتوقع ارتفاع هذه النسبة لنحو 40% في اليابان. الآن، كبار السن هم الذين يرعون كبار السن.

وتلعب الثقافة دوراً في تقبل اليابان للروبوتات. فقد نشأ الكثير من اليابانيين في ظل وجود الإنسان الآلي استرو بوي، الطفل الآلي الذي لديه رؤية بأشعة إكس ويتمتع بالقدرة على الطيران، والذي تم ابتكاره في الخمسينات وظهر في عدد من الروايات الكوميدية وعلى شاشة التلفزيون.

ويقول كولين سيباستيان، مدير قسم الهندسة بشركة سوفت بنك للروبوتات «الإنسان الآلي جزء من حياتهم. فهم يقدرون هذا النوع من التكنولوجيا والابتكار».

ومن المؤكد أن الاستعانة بالروبوتات أدت للقضاء على الكثير من الأعمال الروتينية. ولكن روبرت اتكينسون، رئيس مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، وهي هيئة بحثية مقرها واشنطن، قال إن الإحصاءات الإنتاجية على مدار العقد الماضي أشارت إلى أن الاستعانة بالروبوت لم تكن بالأمر السيئ في قطاع الصناعة.

وأضاف أن الاستعانة بالروبوت بدلاً من العنصر البشري ربما لم تكن بالأمر السيئ عندما يكون عدد العاملين غير كاف للقيام بمهام معينة، مثل قطف الفراولة أو الاعتناء بكبار السن.