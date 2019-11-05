مستويات عالية جداً من الرصاص في المياه الكندية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت دراسة أجرتها مجموعة من الجامعات ووسائل الإعلام الكندية أن ثلث تحاليل المياه الـ12 ألفاً التي أجريت في نحو عشر مدن كندية، تضم مستويات من الرصاص تتجاوز الحدود الموضوعة من قبل الحكومة.

فقد جمع أكثر من 120 صحفياً نتائج تحاليل أجريت على مستوى البلاد لمدة عام للتحقق من محتوى الرصاص في المياه التي تصل إلى المنازل. وقد لاحظوا أن النتائج كانت مماثلة أو أسوأ من البيانات المستخرجة من فلينت الأمريكية التي أدت إلى أزمة وطنية في العام 2014.

وكانت هذه الحال خصوصاً في مونتريال حيث كشفت 36% من العينات مستويات من الرصاص أعلى من التوصيات التي حددتها وزارة الصحة، وفقاً لما ذكرته «لو دوفوار» إحدى وسائل الإعلام التي شاركت في الدراسة.

وقالت ميشال بريفو أستاذة الهندسة في كلية الفنون التطبيقية في مونتريال لوسائل الإعلام «تأخرنا كثيراً في معالجة قضايا متعلقة بالصحة العامة مثل تركّز الرصاص في المياه».

وتابعت «لم أفاجأ بغياب تدابير أو إجراءات تصحيحية في كيبيك بسبب الفراغ التنظيمي».

أما مصدر الرصاص الرئيسي فهو الأنابيب القديمة المسؤولة عن توصيل إمدادات مياه الشرب إلى المنازل.

ويمكن للرصاص إذا استهلك بجرعات عالية أن يسبب مشكلات صحية خطرة، خصوصاً لدى الأطفال إذ يمكن أن يؤثر في نمو الدماغ.