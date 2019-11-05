«ميجفي تكنولوجي» الصينية تدرس تأجيل طرح أسهمها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدرس شركة «ميجفي تكنولوجي» الصينية المحدودة إمكانية تأجيل طرحها العام الأولي في ظل حالة من الغموض بشأن ما إذا كانت ستستطيع جمع أربعة مليارات دولار حددتها في تقييمها، وذلك على خلفية وضع الولايات المتحدة لها على قائمة سوداء.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» الثلاثاء عن مصادر مطلعة القول إن الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تدرس مع المستشارين إما المضي في الطرح المقرر خلال هذا الشهر في هونج كونج، أو الانتظار لنتائج محاولاتها لرفع اسمها من «قائمة الكيانات» الأمريكية.

وقال مصدر إن المستثمرين يشعرون بالتردد في شراء أسهمها، وأن ميجفي ربما تجد صعوبة حتى في جمع 3.5 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن ميجفي واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا الصينية نمواً إلا أنها أصبحت تواجه مشاكل مالية منذ إدراج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها على قائمة سوداء للاشتباه في تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأقليات المسلمة في الصين.

ووفقاً لبلومبيرج فإنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي، وإن الشركة لاتزال تخطط لعقد جلسة مراجعة هذا الشهر في هونج كونج.

وكانت ميجفي قدمت الوثائق المتعلقة بالاكتتاب في آب/ أغسطس وربما تكون بحاجة لسيولة نقدية.

يذكر أن وزارة التجارة الأمريكية أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أنها أدرجت 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على قائمة سوداء بسبب انتهاك حقوق الويغور في إقليم شينجيانج.

وتم إدراج هذه المنظمات إلى «قائمة الكيانات» التابعة لوزارة التجارة، وهي قائمة بالشركات التي يُحتمل أن تشكل خطراً على مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية.