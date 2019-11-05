شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليار دولار خسائر «أوبر» الفصلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت شركة «أوبر» الأمريكية نمواً قوياً في أعمالها في الفصل الثالث من عام 2019، بينما سجلت خسائر كبيرة أخرى، حسب النتائج المالية الصادرة عن الشركة الاثنين.
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول/سبتمبر، سجلت الشركة خسائر بقيمة 1.2 مليار دولار، مقارنة بـ 986 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2018.
وزادت إيرادات الشركة بنسبة 30% لتصل إلى 3.8 مليار دولار مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وأنفقت الشركة أيضاً مبالغ نقدية كبيرة على خدمات جديدة مثل خدمة توصيل الطعام «أوبر إيتس».
وكشفت استجابة السوق لنتائج الربع الثالث عن عدم سعادة المستثمرين، حيث شهد سعر السهم انخفاضاً كبيراً بعد إغلاق التداول الاثنين رسمياً.
وكانت أسهم الشركة قد انخفضت بأكثر من 30% منذ الظهور المخيب للآمال لها في بورصة وول ستريت في أيار/مايو.
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