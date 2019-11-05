شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع بفعل تحذير بشأن المبيعات من الشركة الدنماركية باندورا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الثلاثاء، بعد يوم من بلوغها أعلى مستوى منذ 2018، فى الوقت الذى ألقى فيه تحذير من شركة صناعة الحلى الدنمركية باندورا بشأن المبيعات بثقله على المؤشر القياسى.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة على الرغم من أن نبرة إيجابية حول المحادثات التجارية الأمريكية الصينية كبحت الخسائر.
وتراجع سهم باندورا ليتذيل المؤشر إذ انخفض 12 %، في الوقت الذى حذرت فيه الشركة من انخفاض يفوق التوقعات في المبيعات هذا العام.
وارتفعت أسهم قطاع التعدين، التي تضررت بفعل الرسوم الجمركية، لتتصدر القطاعات الفرعية في أوروبا بعد تقارير ذكرت أن الصين تضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء رسوم جمركية فرضها في سبتمبر في إطار "المرحلة الأولى" من اتفاق تجارى.
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