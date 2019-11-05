الاقتصاد

شركة إسرائيلية تتطلع لبناء خط أنابيب للغاز الطبيعى يمتد إلى أوروبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة خطوط الغاز الطبيعى الإسرائيلية (آى.إن.جى.إل) اليوم الثلاثاء، إنها تتطلع لبناء خط أنابيب للغاز الطبيعى يمتد إلى أوروبا بموجب مذكرة تفاهم وقعتها مع آى.جى.آى بوسيدون.

ويستطيع الخط المزمع نقل نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من منطقة شرق البحر المتوسط إلى قبرص واليونان وإيطاليا وأسواق أوروبية أخرى.

وقالت آي.إن.جى.إل فى إشعار تنظيمى إنها ستشكل مع آي.جي.آي بوسيدون فريقا مشتركا لبحث المسائل الفنية والتنظيمية وموضوعات أخرى مرتبطة ببناء خط الأنابيب.

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وآي.جي.آي بوسيدون مشروع مشترك بين شركة الغاز الطبيعى اليونانية دى.إى.بى.إيه وشركة الطاقة الإيطالية إديسون.

 

 

 

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