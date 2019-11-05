شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع: محفظة قروض البنك التجارى الدولى ارتفعت لتصل إلى 122.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وأشار شعاع، فى تقرير بحثى، إلى أن النمو السنوى فى صافى أرباح البنك التجارى الدولى، جاء على الرغم من استقرار صافى الدخل من العائد، ولكن مع انخفاض مخصصات خسائر الائتمان بشكل كبير، حيث قام البنك بتحويل بعض الفوائد غير محققة إلى الدخل من العائد فى عام 2018، وصل النمو فى الأصول إلى 3.5% على أساس ربع سنوى، ولكن بنسبة 9% منذ بداية العام، لافتا إلى النمو فى الجزء الخاص بسندات وأذون الخزانة والتى مثلت 63% من الودائع.
وبالنسبة للقروض، أضاف أن محفظة قروض البنك التجارى الدولى ارتفعت لتصل إلى 122.4 مليار جنيه بنسبة نمو 2% وبنسبة انخفاض 0.2% على أساس ربع سنوى، على الرغم من بعض النمو فى القروض بالعملة المحلية بسبب ارتفاع قيمة الجنيه، والتى أثرت على نمو محفظة القروض بالعملات الأجنبية، وظل معدل إجمالى القروض إلى الودائع مستقراً عند 40% حيث ظلت الودائع دون تغيير تقريباً منذ الربع الثانى 2019، على الرغم من ارتفاعها بنسبة 8% منذ بداية العام وحتى الآن إلى 307.9 مليار جنيه.
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