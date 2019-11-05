ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.69% بختام التعاملات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.69% رابحاً 129.07 نقطة ليغلق عند مستوى 7782.28 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.25% رابحاً 190.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4683.35 نقطة.
وارتفع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 8.45%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.21%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.17%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.51%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.32%.
وجاء سهم "الكثيرى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.95%، ثم أسواق العثيم نسبة 9.36%، ثم الخزف السعودية بنسبة 6.67%، فيما تصدر سهم "أنابيب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.18% ثم البحر الأحمر بنسبة 1.71%، ثم فيبكو بنسبة 1.14%.
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