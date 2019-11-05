- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن سفير القاهرة فى كينيا يفتتح جناح مصر فى معرض "Big 5" بنيروبى والان مع تفاصيل الخبر
ويهدف المعرض دعم ومساعدة الشركات على التصدير، فى إطار خطة زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، والذى يعد أحد أهم الأسواق بالنسبة للمنتجات المصرية فى قطاع مواد البناء.
ويشارك فى المعرض 17 شركة مصرية بجناح خاص، فى ظل تنسيق كامل بين هيئة تنمية الصادرات و"اكسبو كونسلتنس"، من أجل إبرام عقود تصديرية للمنتجات المصرية، وخروج الجناح المصرى بأفضل وجه، خاصة فى ظل تواجد أجنحة لدول عديدة بالمعرض.
ويعد Big 5 construct Kenya أحد أكبر المعارض التجارية المتخصص في مستلزمات مواد البناء فى قارة أفريقيا، والذى يعد ملتقى استراتيجى للمنتجين والمستثمرين والموزعين والموردين من مختلف أنحاء أفريقيا ودول أخرى سواء من آسيا أو أوروبا.
وتصل مساحة الجناح المصري في المعرض قرابة 300 متر، فى ظل مشاركة أكبر الشركات المصرية المتخصصة بقطاع مواد البناء، وحضور شركات من 25 دولة.
وأجرى السفير المصري في كينيا جولة على الشركات المتواجدة بالمعرض، للاستماع الى رؤيتهم عن المشاركة بجناح مجمع.
ويشهد المعرض تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها من الدول المشاركة بهدف زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.
سفير مصر مع احدي الشركات
صورة جماعية للمشاركة المصرية
السفير المصري في كينيا خلال تواجده بالمعرض
كانت هذه تفاصيل خبر سفير القاهرة فى كينيا يفتتح جناح مصر فى معرض "Big 5" بنيروبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.